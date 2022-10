Arrestato Francesco Piro, capogruppo di Forza Italia in Basilicata

Francesco Piro, capogruppo di Forza Italia in Regione Basilicata, è finito in manette durante un'operazione della Dda di Potenza, condotta da Polizia e Carabinieri, riguardante la costruzione del nuovo ospedale di Lagonegro. Le persone coinvolte nell'operazione sono oltre un centinaio. Tra gli indagati c'è anche Gianni Rosa, ex assessore all’ambiente della regione Basilicata dal 2019 fino a febbraio 2022, eletto al Senato con Fratelli d’Italia alle elezioni del 25 settembre scorso, mentre all'assessore regionale all'agricoltura, Francesco Cupparo (Forza Italia) e all'ex assessore regionale alla Sanità Rocco Leone (FdI), è stato notificato il divieto di dimora. I reati ipotizzati sono diversi: induzione indebita, corruzione, tentata concussione e altri reati contro la pubblica amministrazione.

Operazione della Dda in Basilicata

Perquisizioni sono state effettuate negli uffici della Regione Basilicata e all'ospedale San Carlo di Potenza, al cui direttore generale Giuseppe Spera è stato notificato il divieto all'esercizio di funzioni pubbliche. Risultano indagati anche il governatore Vito Bardi e gli assessori Francesco Fanelli (ex all'agricoltura, ora alla sanità) e Donatella Merra (infrastrutture), entrambi della Lega. Ai domiciliari è il sindaco il sindaco di Lagonegro (Potenza), Maria Di Lascio. "Si va avanti in un momento di crisi senza precedenti", ha detto il presidente della giunta regionale della Basilicata, Vito Bardi che si è dichiarato "come sempre disponibile a collaborare con gli inquirenti per chiarire ogni aspetto".

I filoni investigativi

Le indagini riguardano svariati filoni investigativi. In primis la gestione della sanità lucana da parte degli organi preposti, con particolare riferimento al progetto di costruzione del nuovo ospedale di Lagonegro, per il quale sono previsti investimenti fino a 70 milioni di euro, e alle nomine del personale medico e paramedico dell'ospedale San Carlo. Gli investigatori intendono fare luce anche sulle attività mirate al procacciamento di voti durante le elezioni comunali di Lagonegro: "Secondo il costrutto accusatorio - spiegano le forze dell'ordine - gli indagati, avvalendosi delle loro prerogative pubbliche. ottenevano la promessa di voti o pacchetti di voti, in cambio di atti del loro Ufficio Pubblico, come trasferimenti, assunzioni, promozioni e altri favoritismi collegati all'insediamento del nuovo ospedale". Infine c'è il terzo filone, ossia quello relativo alla gestione dei cosiddetti "kit tampone" durante la prima fase della pandemia: secondo quanto emerso dalle indagini, "gli esponenti dell'Amministrazione regionale, a differenza dei comuni cittadini, accedevano a tali controlli, in assenza dei rigiri presupposti dell'epoca richiesti dalla normativa".