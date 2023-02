È morto Francesco Pitrolo, medico personale di Sergio Mattarella

È morto improvvisamente nella notte tra domenica e lunedì 20 febbraio Francesco Pitrolo, medico personale del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Pitrolo aveva 71 anni ed era direttore dell'unità di Cardiologia dell'ospedale Cervello.

Pitrolo era nel suo alloggio al Quirinale quando si è sentito male. Il capo dello Stato, appresa la notizia, ha annullato gli appuntamenti pubblici in agenda per oggi, fra cui la partecipazione alla Giornata nazionale del personale sanitario, socio-sanitario, socio-assistenziale e del volontariato a Roma.

Da sempre medico del presidente, nel 2021 Pitrolo era stato nominato Cavaliere di Gran Croce al merito della Repubblica. "Non posso fare a meno di ringraziare i miei colleghi del reparto, professionalmente bravi, appassionati e molto coesi, che mi hanno permesso, nonostante il difficilissimo momento che ci ha visti in prima linea, di svolgere l'attività presso la presidenza della Repubblica. Senza di loro non ce l'avrei fatta", aveva commentato. Professionista era molto conosciuto a Palermo, da sempre medico personale di Mattarella, spesso lo accompagnava anche nelle visite ufficiali all'estero.