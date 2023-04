Ripreso e pubblicato sui social mentre brucia vivo, la rabbia della famiglia: "Inumano"

È fissato per oggi l'ultimo saluto a Francesco Sandrelli, il pittore aretino 53enne morto sabato dopo quasi due mesi di agonia in seguito alle gravissime ustioni riportate mentre era a bordo della sua auto che è andata a fuoco il 6 febbraio scorso lungo il Grande Raccordo Anulare di Roma. La vicenda ha colpito molto gli italiani anche per via del video diventato virale sui social con una frase raccapricciante di sottofondo: "A zi hai pijato foco? Senti che callo mamma mia". Sulla tragedia sta indagando anche la procura di Roma.

Il terribile incidente è avvenuto allo scorso 6 febbraio: erano le 12 circa quando, per motivi ancora da accertare, l'auto di Francesco Sandrelli si incendiò all'altezza dei Casal del Marmo. Sandrelli riuscì ad accostare lungo la corsia d'emergenza e poi scese, cercando disperatamente di salvarsi. Ma le fiamme gli avevano già avvolto le gambe e il giubbotto.

Proprio quei drammatici momenti sono stati catturati con il cellulare: i file finirono sul Web e in particolare sulla pagina di Welcome to Favelas da dove poi il video fu rimosso. Una situazione surreale, che scatenò subito polemiche e sulla quale oggi la procura, proprio in seguito al decesso, è intenzionata a fare luce. La domanda che si pone la pm Silvia Sereni è se vi fu omissione di soccorso da parte dell'autore del video che avrebbe potuto chiamare i soccorsi, guadagnando minuti preziosi.

I parenti di Francesco a La Stampa spiegano che una chiamata immediata avrebbe potuto rendere più tempestivo l’intervento dell’elicottero del 118 che ha poi trasportato l’uomo all’ospedale Sant’Eugenio in codice rosso. Maria, sorella di Sandrelli dice che "è stato un comportamento riprovevole. Oggi siamo noi quelli a cui tocca vivere questa situazione. Ma in altri casi analoghi è successo esattamente lo stesso: questa indifferenza è anche figlia di una società che attraverso i social media spettacolarizza tutto. Le persone perdono le coordinate tra la verità e la finzione. Non avendo gli strumenti per capire, non si rendono neanche conto di quello che stanno facendo. O meglio, io spero non se ne siano resi conto, altrimenti sarebbe ancor più grave. Inumano, direi".

Intanto l'ondata di commozione non si placa: il sindaco di Cortona, Luciano Meoni ha inviato un messaggio di cordoglio nella quale si augurava "che venga fatta luce e si accertino le eventuali responsabilità fra coloro che anziché soccorrere una persona in pericolo, hanno pensato a fare altro, omettendo quello che è un dovere civile e oltraggiando la dignità umana".

Nei giorni scorsi un toccante post è stato scritto da Jacopo Melio, consigliere regionale, giornalista e scrittore: "Sia chiaro, senza la giusta strumentazione nessuno chiede di buttarsi nel fuoco rischiando la vita. Ma tirare dritto senza chiamare aiuto è qualcosa di abominevole, ancor più se anziché per telefonare ai soccorsi si utilizza il cellulare per riprendere la scena e magari inviarla ai propri amici “per divertimento”. Non possiamo arrenderci alla crescente indifferenza di questa società, dobbiamo ripartire da tutta un’altra educazione: familiare in primis, ma anche stradale, costruendo una cultura del soccorso solida, formando le persone affinché sviluppino capacità ed empatia per non voltarsi più dall’altra parte. Un abbraccio alla famiglia di Sandrelli".

Chi era Francesco Sandrelli

Francesco Sandrelli viveva in Valdichiana dove viveva di agricoltura e arte. Pittore talentuoso, aveva esposto a New York, Londra, Toronto, San Pietroburgo, Mosca, Pechino, oltre che a Milano e a Roma. Le sue opere erano note sia in Russia che negli Usa. Il 53enne era però anche molto legato alla sua terra, dove ha vissuto e lavorato a contatto con la natura in una fattoria nei pressi di Castiglion Fiorentino.

Sandrelli lascia i genitori, Alberto e Maria Vittoria, e i fratelli. Dopo i funerali Francesco riposerà per sempre nel cimitero di Vitiano.

La procura sulle tracce dell’autore del filmato

Come spiega Romatoday la procura è sulle tracce dell'autore dl filmato: chi impugna lo smartphone, il passeggero di un’auto in transito, non invita il guidatore a fermarsi per prestare soccorso né si mostra preoccupato, ma ironizza su quanto sta accadendo, e continua a riprendere nonostante l’evidente gravità della situazione. Poi chi sta guidando accelera e si allontana, e il video si interrompe. Chi gli ha puntato lo smartphone contro, senza aiutarlo, adesso deve rispondere di omissione di soccorso.