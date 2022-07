Il disastro della Concordia, la Corte Europea respinge il ricorso: "Nessuna iniquità nel processo a Schettino"

"Nessuna iniquità nel processo". La Corte europea dei diritti dell’uomo ha respinto il ricorso presentato dai legali di Francesco Schettino, ex comandante della nave Concordia condannato in Cassazione a 16 anni per il naufragio del 13 gennaio 2012 che ha portato alla morte di 32 persone. Il ricorso mirava alla possibilità di chiedere una revisione del processo, richiesta peraltro già formulata nel marzo scorso. Il ricorso a Strasburgo era stato presentato nel marzo del 2018 per presunte violazioni dei diritti dell’imputato in particolare nel processo in Cassazione, la cui sentenza era arrivata nel maggio del 2017 confermando la condanna già formulata in primo e in secondo grado.

Gli avvocati di Francesco Schettino - Saverio Senese, Pasquale De Sena, Paola Astarita, Irene Lepre e Donato Staino - hanno denunciato "iniquità" e una campagna mediatica che avrebbe penalizzato il loro assistito. Per la difesa inoltre, l’assegnazione del giudizio d’appello a una sezione della Corte scelta ad hoc aveva evidenziato una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito.

Francesco Schettino sconta sedici anni per omicidio colposo plurimo, naufragio colposo, lesioni colpose plurime, abbandono nave, false comunicazioni. E' stato accertato che la nave da crociera partita da Civitavecchia è finita contro uno scoglio all’Isola del Giglio iniziando a imbarcare acqua per una decisione di Schettino, per una manovra azzardata: l'"inchino" ovvero la volontà di condurre la nave più vicino possibile alla costa, una manovra non codificata ma praticata per salutare chi è sulla terraferma. La difesa di Schettino ha sempre puntato a una revisione del processo in merito all'accusa di omicidio colposo, adesso il nuovo "No".