Francesco, il bimbo di 9 anni scomparso durante un'escursione con il padre

Sono ore d'ansia e apprensione per la famiglia del piccolo Francesco, il bambino di nove anni scomparso nel pomeriggio di ieri, venerdì 24 giugno, mentre si trovava in montagna insieme al padre, in una zona di boschi e pascoli sopra Tambre, in provincia di Belluno. Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte e hanno coinvolto oltre 30 vigili del fuoco e decine di uomini del soccorso alpino, della Protezione Civile, delle forze dell'ordine: purtroppo, ancora non sono state trovate tracce del bimbo.

Secondo una prima ricostruzione, il padre si sarebbe fermato ai limiti del bosco per leggere un cartello informativo quando, voltandosi per riprendere il cammino, non ha più visto il figlio. Ha provato a cercarlo per un po' e alla fine ha dato l'allarme. Finché non ha fatto buio, la zona è stata sorvolata anche da un elicottero del Suem, senza risultato. In attesa dell'arrivo delle unità cinofile, i vigili del fuoco stanno impiegando per le perlustrazioni alcuni droni con termo-camera in grado di rilevare dall'alto, grazie alla differente scala cromatica rispetto alla vegetazione, il calore trasmesso dal corpo umano. Le ricerche proseguiranno ad oltranza.

Intanto sui social sono state diffuse le immagini del piccolo Francesco, che risiede con la famiglia a Mestre: il bimbo porta gli occhiali da vista e indossa una maglietta color giallo, un gilet smanicato blu scuro, pantaloni corti ed uno zainetto rosso. Un profilo questo, fornito dal Soccorso Alpino, impegnato nelle ricerche, nella speranza che qualcuno possa aver visto il bambino in zona, e sia in grado di fornire elementi utili alle forze dell'ordine.