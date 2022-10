Investito e ucciso mentre cammina sul marciapiede: muore a 19 anni Francesco Valdiserri, figlio di due noti giornalisti

Un pedone è stato investito e ucciso mentre camminava sul marciapiede a Roma. La vittima è Francesco Valdiserri, era il figlio dei giornalisti del Corriere della Sera, Luca Valdiserri e Paola Di Caro, firme molto note a Roma. Aveva 19 anni. La madre della vittima ha dato la notizia in un tweet: "Il mio 18enne meraviglioso non c’è più. Il mio bambino che aveva cominciato a correre nella vita. Un’auto nella notte lo ha investito e non tornerà. Nulla più tornerà. Nulla ha più senso. Nulla". A dare conforto alla giornalista e mamma, tanti colleghi, e anche Giorgia Meloni: "Cammineremo con te, perché tu non sia sola mentre attraversi l'inferno".

Il mio 18enne meraviglioso non c’è più. Il mio bambino che aveva a cominciato a correre nella vita. Un’auto nella notte lo ha investito e non tornerà. Nulla più tornerà. Nulla ha più senso. Nulla. — Paola Di Caro (@PaolaDiCaro) October 20, 2022

Morto Francesco Valdiserri

Francesco Valdiserri avrebbe compiuto 19 anni il mese prossimo: è stato travolto, senza possibilità di scampo, da una Suzuki Swift sulla via Cristoforo Colombo, sul marciapiede della laterale in direzione raccordo anulare all'altezza di via Alessandro Severo. Era da poco passata la mezzanotte.

Alla guida dell'auto c'era una donna di 24 anni, che è stata sottoposta all'alcoltest. Avrebbe perso improvvisamente il controllo, forse a causa della velocità sostenuta, finendo sul marciapiede, centrando un palo per poi travolgere il ragazzo e finire la corsa contro un muro. Illeso l'amico che era in compagnia della vittima. Sul luogo della tragedia, riporta RomaToday, non sarebbero state rilevate tracce di frenata. Si tratta della sesta vittima sulle strade di Roma da sabato scorso. Una strage quotidiana.