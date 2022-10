Francesco Valdiserri travolto e ucciso: la 23enne alla guida aveva un tasso alcolemico di oltre tre volte il limite

È stata arrestata e posta ai domiciliari l'automobilista 23enne che questa notte ha travolto e ucciso su via Cristoforo Colombo a Roma il 18enne Francesco Valdiserri. La donna, dopo essere stata sottoposta agli esami tossicologici e alcolemici è stata arrestata dagli agenti della polizia locale e l'auto è stata sequestrata. Insieme alla ragazza, che è stata trasportata all'ospedale Sant'Eugenio, si trovava a bordo dell'auto anche un passeggero di 21 anni che ha riportato lievi ferite.

La ragazza aveva un tasso alcolemico pari a 1,57 ed è risultata "non negativa" ai cannabinoidi. Un tasso che ha determinato l'arresto della donna, ora ai domiciliari. In queste ore il pm Erminio Amelio, che ha conferito l'incarico per l'autopsia che verrà eseguita domani al Policlinico di Tor Vergata, procederà alla richiesta di convalida dell'arresto. In passato, la patente della ragazza era stata ritirata per guida in stato d'ebbrezza.