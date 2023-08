Francesco Zanetti: cosa è successo al ragazzo morto incagliato tra gli scogli

Dramma di Ferragosto sul lago di Garda. È Francesco Zanetti la vittima del tragico incidente avvenuto sabato notte. Il corpo del 32enne, incagliato tra gli scogli, è stato trovato intorno alle 4 di domenica: gli amici, da almeno un paio d'ore impegnati nella ricerca dello scomparso, hanno individuato la moto d'acqua di Zanetti semiaffondata in zona Punta Gro a Sirmione, in provincia di Brescia. Nei minuti successivi i vigili del fuoco, circoscritta ancor di più l'area di ricerca, hanno rinvenuto il corpo del giovane (che indossava il giubbotto di salvataggio) ancora in galleggiamento ma privo di vita e poco distante dalla stessa moto d'acqua.

In base a una prima ricostruzione dell'incidente, il ragazzo sarebbe partito lunedì sera da Lazise (Verona) con una moto d'acqua. Poi alcuni amici, preoccupati per la sua assenza, hanno lanciato l'allarme verso le 2.20 di notte, segnalando che non era più stato visto rientrare. Sono quindi iniziate le ricerche, finché nella mattinata di mertedì i soccorritori hanno ritrovato la salma. Al momento, una delle ipotesi è che il giovane possa essere rimasto vittima di un incidente con la moto d'acqua, che potrebbe essersi ribaltata, ma le indagini per appurare quanto avvenuto sono ancora in corso.

La salma è stata poi recuperata a bordo dell'unità dei vigili del fuoco ed è stata trasportata fino a Peschiera: qui il medico ne ha dichiarato il decesso. Il corpo di Francesco Zanetti è stato poi trasferito all'obitorio dell'ospedale di Desenzano, a disposizione della procura di Brescia a cui sono state affidate le indagini per la ricostruzione di quanto accaduto. Le operazioni di recupero sono state coordinate dalla guardia costiera: sul posto anche i volontari del Garda.

Francesco Zanetti era originario di San Giorgio in Salici, una frazione del comune di Sona, in provincia di Verona: era un grande appassionato di moto d'acqua, come testimoniano le numerose fotografie pubblicate su Facebook. Da qualche anno lavorava per un'azienda di Castelnuovo: lunedì era di riposo e come tanti si stava godendo la vigilia di Ferragosto sul lago di Garda. Fino al tragico incidente e all'altrettanto tragico epilogo. In attesa del nulla osta per la sepoltura, sono tantissimi i messaggi di cordoglio: "I ricordi di noi rimarranno indelebili per sempre. Una notizia bruttissima: che la terra ti sia lieve, compagno di giochi e vicino di casa", scrive un'amica del giovane.

