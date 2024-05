Trovato morto Franco Anelli, era rettore della Cattolica

È stato trovato morto Franco Anelli, 61 anni, avvocato, giurista e rettore dell'Università Cattolica di Milano. Ne dà notizia in una nota l'ateneo spiegando che le circostanze della morte "sono in corso di accertamento". È successo nella serata di ieri, 23 maggio.

Il corpo del rettore è stato trovato nel cortile interno del palazzo in cui abitava in centro a Milano. L'allarme è scattato intorno alle 22.30 e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 ma hanno solo potuto accertare il decesso. Il mandato di Anelli come rettore sarebbe scaduto a fine ottobre.

"Con profonda costernazione la Comunità dell'Università Cattolica e della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, alla quale egli ha dedicato la propria opera e l'intera sua vita, si raccoglie nel compianto e nella preghiera, esprimendo il più sentito cordoglio alla sua mamma e ai suoi cari", si legge in una nota dell'Università.

"Partecipo al dolore dell'Università Cattolica e della Fondazione Policlinico Agostino Gemelli Irccs per la tragica scomparsa del Magnifico Rettore, professor Franco Anelli", il messaggio di cordoglio del presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi. "In questo momento di sgomento - prosegue - a nome dell'Episcopato italiano, esprimo cordoglio alla sua mamma, ai suoi cari e alla comunità tutta dell'Ateneo e del Policlinico, cui ha dedicato la sua esistenza. Assicuro la preghiera della nostra Chiesa, affidando il caro professor Anelli alla misericordia del Padre".