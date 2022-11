Addio a Franco Leo: è morto il tetraplegico che due settimane fa ha corso la maratona di New York

Se n'è andato in una sera di metà novembre Franco Leo, il tetraplegico 53enne di Bellizzi (Salerno) che solo due settimane fa, lo scorso 6 novembre, aveva coronato il sogno di una vita: correre la maratona di New York. Un obiettivo complicato, ma perseguito con forza e costanza impareggiabili. Franco aveva percorso i 42 km e 195 metri spinto in carrozzella da suo fratello Dario, con il quale ha condiviso anni di allenamenti. Franco era affetto da tetraparesi spastica fin dalla nascita.

Commovente il messaggio con cui il fratello ha annunciato la scomparsa di Franco sui social: "Te ne sei andato così, in una sera di pioggia. E come avviene proprio nei giorni di pioggia, ci lasci sgomenti, infreddoliti, tristi. Ciò che mi rende sereno è che il cielo ha voluto regalarti, pochi giorni prima della tua fine, il tuo sogno tanto atteso", scrive. "Non trovo parole per descrivere il vuoto che lasci in ognuno di noi, ma, mi permetto, il vuoto in me è immenso perché in questi ultimi due anni siamo stati più uniti che mai: tu la mente, io le tue gambe. I nostri allenamenti, i piccoli viaggi per poter partecipare alle varie maratone, le risate, le interviste, le fotografie. Fratello mio, te ne sei andato felice di aver trascorso dei giorni meravigliosi. Hai lasciato in tutti noi la voglia di non arrendersi mai. Sarai sempre con me, mi guiderai e mi darai la forza di portare avanti il sogno attivo di tanti altri ragazzi che hanno preso ispirazione dalla tua testa dura. Ti voglio bene Franco", conclude Dario.

"Stasera è un giorno triste, il nostro amico Francesco Leo ci ha lasciato, grande tifoso del Napoli, pochi giorni fa ha partecipato alla maratona di New York sulla sua carrozzina spinta dal fratello Dario Leo, era contentissimo. Condoglianze ai fratelli Dario e Renato Leo, ai genitori, da tutto il gruppo Un giorno all'improvviso. Ti voglio ricordare così con il sorriso e con le parole di tuo fratello che ha esaudito il tuo sogno": con quest post il popolare gruppo Facebook "Un giorno all'improvviso" ricorda Franco.