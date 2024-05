Franco Mari accoltella la moglie Poldina Pontesilli, poi tenta il suicidio: lei si salva fingendosi morta

Sono gravissime le condizioni di Franco Mari, 88 anni, e Poldina Pontesilli, 75 anni. L'uomo ha accoltellato la moglie venerdì sera tra Latina e Sermoneta, una zona isolata di villini. I due sono ricoverati negli ospedali San Camillo e Gemelli di Roma. I carabinieri li hanno trovati in un bagno di sangue: un tentato omicidio-suicidio. Franco Mari, elettrauto in pensione, avrebbe aggredito con una raffica di fendenti, almeno sei, la moglie al culmine di una lite per futili motivi. La donna si sarebbe difesa, come mostrano le ferite sulle mani.

La donna sarebbe riuscita a raccontare ai carabinieri di essersi finta morta e questo forse le ha salvato la vita. Credendo di averla uccisa, l'88enne ha poi rivolto l'arma contro se stesso, tentando il suicidio. I soccorsi li ha chiamati la moglie, dopo aver ripreso conoscenza, raggiungendo a fatica il telefono: avverte il figlio, sul posto arrivano carabinieri e 118. I due coniugi sono stati trasferiti con l'elisoccorso a Roma in due nosocomi differenti. Proseguono le indagini. Nel passato dell'anziana coppia non risultano denunce.