Franco Severi, l'uomo trovato decapitato in un dirupo: fermato il fratello Daniele

Svolta nelle indagini sull'omicidio di Franco Severi, l'agricoltore di 53 anni trovato decapitato giovedì 23 giugno nei pressi della sua casa colonica nella zona di Seggio, una frazione di Civitella (Forlì). Nella mattinata di oggi, venerdì 8 luglio, i carabinieri hanno fermato il fratello Daniele in quanto indiziato di delitto. L'uomo si trova sotto interrogatorio.

Le indagini hanno evidenziato la presenza di un taglio netto sul corpo di Franco Severi, quasi come se la morte fosse un'esecuzione. Nell'abitazione dell'uomo non erano stati trovati segni di colluttazione o tracce di sangue. Per questo si pensa che l'uomo sia stato ucciso altrove e che il cadavere sia stato gettato nel dirupo in un secondo momento. Negli ultimi giorni gli investigatori hanno esteso il perimetro delle ricerche della testa del 53enne, che non è stata ancora trovata.

Sembra che i rapporti di Franco Severi con i fratelli non fossero idilliaci. Era descritto come un uomo burbero e scontroso, avrebbe anche avuto delle cause civili e penali. Gli inquirenti dell'Arma avrebbero trovato tracce ematiche nelle suole di un paio di scarpe del fratello Daniele e anche all'interno della sua auto, una Fiat Panda sotto sequestro.