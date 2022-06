Spostano l'erba e trovano un cadavere senza testa

Il corpo decapitato di un uomo di 55 anni, Franco Severi, è stato rinvenuto nel Forlivese, in una scarpata del comune di Civitella di Romagna, nella frazione di Ca' Seggio. Secondo quanto appreso finora, l'uomo - un agricoltore della zona - risultava scomparso da qualche giorno: quando i suoi amici sono andati a cercarlo nella sua abitazione, uno di loro ha notato l'erba smossa nei pressi di un dirupo di circa 50 metri, avvistando così il cadavere.

Franco Severi trovato morto a Ca' Seggio di Civitella (Forlì): cadavere senza testa

L'uomo abitava poco lontano dal luogo del ritrovamento. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri, oltre al magistrato di turno. Ad una prima sommaria ricognizione sul cadavere, la morte risalirebbe a 24-48 ore fa. Al momento, nonostante si sia battuta tutta l'impervia zona, non sarebbe stata ritrovata la testa della vittima. Nessun mezzo agricolo è stato trovato nei pressi del cadavere, per un'eventuale ipotesi di un incidente sul lavoro. È stata disposta l'autopsia.

L'allarme sulla scomparsa dell'uomo è scattato nei giorni scorsi: a quanto pare, la vittima aveva in programma un incontro di lavoro, ma all'appuntamento non si è presentato e nemmeno rispondeva al telefono. I conoscenti si sono precipitati nella sua abitazione, ma non l'hanno trovato. Poi il macabro ritrovamento a pochi metri dalla casa del 55enne, in un dirupo. Al momento è aperta ogni pista investigativa.