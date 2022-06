Il corpo senza testa trovato in un dirupo: interrogati i 6 fratelli di Franco Severi

Rimane un mistero la morte di Franco Severi, l'uomo di 55 anni rinvenuto ieri, mercoledì 23 giugno, in un dirupo adiacente la sua abitazione di Ca' Seggio, una frazione di Civitella di Romagna, in provincia di Forlì. Il cadavere è stato rinvenuto privo della testa: proprio questa parte mancante del corpo non sarebbe stata ancora ritrovata, nonostante le intense ricerche in tutta la zona. Intanto proseguono anche le indagini per omicidio da parte dei carabinieri, coordinati dalla locale Procura, dopo che una prima analisi sul corpo ha evidenziato un taglio netto, quasi come se la morte altro non fosse che la conseguenza di un'esecuzione. Nell'abitazione dell'uomo non sono stati trovati segni di colluttazione, disordine o tracce di sangue da poter ipotizzare lo scontro con un aggressore. Secondo gli inquirenti quindi, è presumibile che il delitto sia avvenuto altrove, con il cadavere che sarebbe stato gettato nel dirupo in un secondo momento. Il pm Federica Messina ha disposto l'autopsia.

Gli investigatori sono pronti ad interrogare i suoi sei fratelli, con cui i rapporti sembra non fossero idilliaci: il 55enne, agricoltore e boscaiolo, era descritto come un uomo burbero e scontroso, con uno dei due fratelli avrebbe intavolato diverse cause civili e penali. Oltre al ritrovare la testa dell'uomo, che sembra scomparsa nel nulla, le forze dell'ordine stanno valutando diverse piste, tra cui anche quella legata a problematiche familiari. Indagini in corso anche per risalire ai contatti avuti da Severi e ai suoi eventuali spostamenti nei giorni precedenti alla morte. Il riserbo sulle indagini è massimo e soltanto i risultati dell'autopsia potranno rendere più chiare le cause del decesso.