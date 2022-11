È morto l'ex manager Franco Tatò

È morto Franco Tatò. L'ex manager, classe 1932, si è spento alla vigilia di un intervento per cui era ricoverato all'ospedale Casa sollievo della sofferenza. Accanto a lui la moglie, l'ex attrice e presentatrice televisiva Sonia Raule e la figlia Carolina.

Dopo gli esordi e una lunga carriera in Olivetti, Tatò è al vertice di società editoriali come Mondadori e Fininvest, gruppo in cui ha ricoperto la carica di amministratore delegato dal 1993 al 1995. Poi l'arrivo in Enel nel 1996: nel gruppo pubblico Tatò è rimasto sino al 2002.

Chi era Franco Tatò

Era soprannominato "Kaiser Franz" Franco Tatò, morto di un ictus prima di un intervento a cui si sarebbe dovuto sottoporre. Quel nome se lo era guadaganto per il suo piglio e la durezza che metteva in pratica nel suo lavoro. Tatò infatti veniva sempre chiamato per risanare gruppi e lo ha fatto in tanti casi nell'arco della carriera. Nato a Lodi nel 1932, Tatò se ne è andato a novanta anni. Si è laureato in filosofia come alunno del collegio universitario Ghislieri di Pavia, un percorso accademico che gli ha regalato l'altro appellativo con cui veniva chiamato: "Manager filosofo". È morto all'ospedale di San Giovanni Rotondo, in Puglia, dove era ricoverato.