Malore improvviso mentre è in bici: Franco muore sotto gli occhi del figlio

Era uno sportivo e il suo cuore lo ha tradito mentre era in bicicletta. Franco Toso, commerciante 58enne di Mantova, è morto la mattina di Ferragosto mentre pedalava in compagnia del figlio. L'uomo si è sentito male e si è accasciato per terra, sotto gli occhi del ragazzo.

Come riporta BresciaToday, Toso è stato prontamente soccorso, rianimato a lungo e trasferito d'urgenza all'ospedale Carlo Poma dove è morto poco dopo il suo arrivo.

Toso solo poche settimane fa aveva preso parte a una gara di triathloni Molina di Ledro, in Alto Garda, e nulla avrebbe mai fatto presagire il tragico epilogo.

