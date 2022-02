È morto Franco Trinca, il biologo no vax ricoverato per covid

È morto all'ospedale di Città di Castello (in provincia di Perugia) Franco Trinca, il biologo di 69 anni che aveva espresso, soprattutto in televisione, le sue posizioni no vax e a favore delle terapie domiciliari contro il covid. Il biologo e nutrizionista perugino era stato ricoverato per covid, con una polmonite bilaterale, inizialmente in condizioni non preoccupanti. Poi la situazione si è aggravata, fino al decesso avvenuto ieri. Trinca avrebbe rifiutato l'intubazione.

È morto Franco Trinca, biologo no vax

Era tra i coordinatori del movimento "Uniti per la libera scelta", composto da varie associazioni no vax. Franco Trinca era stato protagonista di accesi scontri televisivi anche con Selvaggia Lucarelli, esprimendosi a favore di terapie alternative contro il covid, come l'uso di idrossiclorochina, vitamina C e flavonoidi. Era fortemente contrario alla vaccinazione, sostenendo che la proteina spike sollecitata dai vaccini sarebbe cancerogena e che negli stessi vaccini ci sarebbe il grafene.