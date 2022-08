L'uomo scomparso che ha camminato per 22 ore prima di mettersi in salvo

Si è smarrito attorno alle 11 di venerdì sforso, è entrato in agriturismo alle 9 di sabato mattina: in totale ha camminato per circa 22 ore, percorrendo otto chilometri con mille metri di dislivello. È stata una giornata decisamente impegnativa quella vissuta da Franco Vicini Chilovi, l'82enne bresciano scomparso dalla località Campolongo di Rotzo, nel Vicentino, ma ciò che più importa è che si sia conclusa nel migliore dei modi. L'anziano, che soffre tra l'altro di cardiopatia, si è smarrito inoltrandosi da solo nel bosco, mentre gli altri amici stavano percorrendo una stradina di montagna.

Non vedendolo arrivare per pranzo, i familiari hanno fatto scattare l'allarme. Novanta i soccorritori intervenuti sul posto - il soccorso alpino, una delegazione speleologica, la guardia di finanza con due elicotteri da Bolzano, protezione civile, carabinieri forestali, polizia locale ed unità cinofile -, impegnati dal pomeriggio di venerdì fino a notte inoltrata. Le ricerche sono riprese ieri mattina, ma alle 9 l'82enne è apparso in un agriturismo, dopo avere vagato per circa 22 ore, senza che nessuno lo vedesse.

Cosa ha fatto per tutto quel tempo? Visto che la strada che aveva imboccato era in discesa, l'uomo ha continuato a scendere, perché non ce la faceva a percorrerla in salita. Passo dopo passo, facendo molte soste per riprendere le forze, Franco ha percorso otto chilometri, fino a che ieri mattina ha sentito il rumore del traffico e ha capito di essere in salvo. Entrato nell'agriturismo "Al Cucco", a Valdastico (Vicenza), ha chiesto di poter chiamare la moglie, che a sua volta ha avvisato il figlio. Ora è ricoverato in ospedale, sotto osservazione. Sarà una storia da raccontare ai nipotini.