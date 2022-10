Ivan e Nicola Spanu: i fratelli morti in due incidenti stradali a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro

Ivan Spanu aveva 47 anni ed era originario di Cabras, in provincia di Oristano. Ha perso la vita domenica in un incidente in moto sulla strada provinciale 44, nei pressi del sito nuragico di Barumini, Sud Sardegna. Stava partecipando a un motoraduno in sella alla sua Kawasaki, ha sbandato ed è uscito fuori strada. Vani tutti i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori. L'uomo, che lavorava come operaio, lascia la moglie e un figlio.

Tragedia che si aggiunge a tragedia: due settimane fa, domenica 2 ottobre, suo fratello Nicola Spanu, musicista, 38 anni, era morto in un incidente stradale mentre si trovava alla guida di un’auto che si era ribaltata ed era andata a schiantarsi contro un albero sulla strada per Torre Grande, sempre in provincia di Oristano. Una famiglia distrutta.