Si tuffano nel fiume: morti due fratelli di 14 e 18 anni

Avevano solo 14 e 18 anni. Hanno perso la vita in un giorno torrido nelle acque del Piave. Due fratelli senegalesi di 14 e 18 anni, Fallou e Bassirou Bop Sarigne, residenti a San Biagio di Callalta, sono morti annegati nelle acque del fiume nel pomeriggio di ieri, 20 luglio, quando da poco erano passate le sei di sera. I due avevano raggiunto in bici il greto del corso d'acqua nella zona del Monumento Molino della Sega, in compagnia di altri due fratelli e un amico. Il 14enne Fallou si è tuffato in acqua e il 18enne, vedendo il fratello in difficoltà, ha cercato di riportarlo a riva. Sono morti entrambi.

Il dramma è avvenuto a Fagarè di San Biagio di Callalta, un'area spesso frequentata da bagnanti che cercano refrigerio dal gran caldo. Gli amici, che nulla hanno potuto fare, hanno subito lanciato l'allarme. Le ricerche dei corpi, conclusesi tragicamente dopo poco, sono state effettuate dai vigili del fuoco del comando provinciale di Treviso, da personale del 118 e dai carabinieri, anche con l'utilizzo dell'elicottero del Suem e degli stessi pompieri che ha sorvolato la zona. In serata i corpi senza vita dei due ragazzi sono stati trovati poco distante rispetto al punto in cui erano scomparsi, a Negrisia, nella zona di Ponte di Piave, in un punto particolarmente difficile da raggiungere per i soccorritori.

Nonostante la siccità di queste settimane, il punto del fiume in cui Fallou e Bassirou Bop Sarigne si sono tuffati è profondo fino a cinque metri e sono presenti mulinelli e vortici che sono stati probabilmente fatali ai due ragazzi, come racconta TrevisoToday. Sia Fallou che Bassirou erano nati a Treviso ed erano ben inseriti nel tessuto sociale sanbiagese. Bassirou, da tutti chiamato Bas, era tesserato nelle fila dell'atletica San Biagio: correva i 100 e i 200 metri.