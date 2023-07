Ritrovati i due fratellini scomparsi: "rapiti" dal papà, erano a 1.000 km di distanza

Fine dell'incubo. Sono stati ritrovati e sono sani e salvi i due fratellini - un maschio di 8 anni e la sorella di 7 - che risultavano scomparsi da domenica 9 luglio. In quell'occasione il padre, di nazionalità egiziana ma residente a Soresina (Cremona), anziché riportarli alla madre, che vive nel Pavese, secondo le accuse li avrebbe di fatto "rapiti" portandoli con sé per un migliaio di chilometri fino a Barcellona, con l'intenzione (forse) di tornare in Egitto. Quel giorno, l'uomo avrebbe prelevato i piccoli a casa della nonna materna, che risiede con la figlia in un piccolo paese della provincia di Pavia, senza fare più ritorno.

A una ventina di giorni dalla scomparsa e dalla denuncia presentata dalla madre, grazie alla mobilitazione dei carabinieri che hanno attivato anche le forze dell'ordine francesi e spagnole, le autorità catalane sono riusciti a rintracciarli. Come detto stanno bene, sani e salvi: attualmente si trovano in Spagna in un centro specializzato, ma a breve dovrebbero essere rimpatriati. La mamma, avvisata dai carabinieri, ne attende il ritorno.

Il padre, 45 anni, da circa un anno si era separato dalla moglie, una 36enne: a carico dell'uomo ci sarebbe una denuncia per maltrattamenti. Ora è accusato anche di sottrazione di minori.

