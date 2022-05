Fratello e sorella trovati morti in casa, i corpi vicini e già in decomposizione

Erano in cucina, uno accanto all'altra. Insieme nella vita e insieme nella morte. Fratello e sorella, di 64 e 69 anni, sono stati trovati morti nel loro appartamento di Vibo Valentia. I cadaveri erano in stato di decomposizione.

Sono stati i vicini a far scattare l'allarme, non vedendo in giro la coppia e dopo aver avvertito un forte odore di gas. Una volta all'interno, i carabinieri e i vigili del fuoco hanno fatto la macabra scoperta. In casa, i soccorritori hanno trovato il gas aperto.

Sul posto è intervenuto anche il medico legale per una prima ispezione cadaverica. La palazzina in cui viveva la coppia è stata messa in sicurezza.