"Non sono riuscito a salvarla": dimesso il papà di Laura, in ospedale il fratello

È stato dimesso poco fa dal Cto Paolo Origliasso, il papà della piccola Laura, la bambina di 5 anni che ha perso la vita nello schianto della Freccia Tricolore avvenuta ieri, sabato 16 settembre, all'interno dell'aeroporto di Caselle, nel Torinese. A bordo di un’auto dei carabinieri, ha raggiunto il Regina Margherita per andare dal figlio 12enne che nell’incidente ha riportato ustioni e che è tutt’ora ricoverato nel reparto di rianimazione e dove questa mattina è iniziato il graduale risveglio dalla sedazione precauzionale alla quale è stato sottoposto ieri all’arrivo in ospedale.

I medici: "Continua a chiedersi cosa avrebbe potuto fare"

“Il papà ha ripercorso un migliaio di volte questa volta la scena cercando di chiedersi come avrebbe potuto fare diverso”. Così Maurizio Berardino capo del Dipartimento di Anestesia e Rianimazione della Città della Salute che in queste ore ha seguito papà e mamma della bimba che ieri ha perso la vita nell’incidente che ha coinvolto un velivolo delle Frecce Tricolori, precipitato in fase di decollo all’aeroporto di Caselle.

Il sanitario ha poi precisato che da un punto di vista clinico la situazione dei genitori è tranquilla: "Le ustioni che di sono procurati nell’estrazione dei figli sono di secondo grado - ha spiegato - il padre è stato dimesso mentre la madre che ha un’estensione maggiore delle ustioni sarà ricoverata per qualche giorno sotto il monitoraggio del chirurgo plastico". Il medico ha, poi, sottolineato che sono stati eseguiti una serie di accertamenti per accertare eventuali lesioni da trauma "che sono stati tranquillizzanti" e ha confermato che da subito è stato attivato il supporto psicologico.

Notte tranquilla per bimbo ferito, cominciato graduale risveglio da sedazione

Ha trascorso una notte tranquilla il bambino di 12 anni rimasto ferito ieri nell’incidente che ha coinvolto un velivolo delle Frecce Tricolori e l’auto sul quale il bambino viaggiava con i genitori e la sorellina che invece ha perso la vita. Trasportato all’ospedale Regina Margherita, il bambino all’arrivo in è stato sedato per precauzione, medicato per le ustioni che hanno interessato quasi il 30% del corpo e ricoverato in Rianimazione. Anche per lui, come per i genitori è stato attivato supporto psicologico con una psicologa esperta per i casi pediatrici. Sul bimbo questa mattina è iniziato il graduale risveglio dalla sedazione precauzionale con il supporto della stessa psicologa. Le condizioni cliniche complessive sono buone e lo stato generale non preoccupa e le ustioni seguiranno il loro percorso di cura.

Anche i genitori sono stati tenuti in osservazione tutta la notte al Cto dove sono stati portati ieri dopo l’incidente. Marito e moglie hanno riposato e non ci sono problemi clinici gestionali nonostante le ustioni riportate che non stano particolari preoccupazioni. Presente sin da ieri sera il supporto psicologico dedicato garantito da una delle psicologhe esperte della Città della Salute. Il direttore generale, Giovanni La Valle e la direzione aziendale della Città della Salute, nel ringraziare tutti i professionisti che hanno affrontato con immediatezza una situazione così complessa anche per l'impatto emozionale legato alla particolare situazione, si stringono con affetto alla famiglia in questo momento di grande dolore.

Aperto un fascicolo per disastro aereo e omicidio colposo

La procura di Ivrea ha aperto un fascicolo per disastro aereo e omicidio colposo a seguito dell’incidente che si è verificato ieri pomeriggio a San Francesco al Campo, nei pressi dell’aeroporto di Torino Caselle, dove un velivolo delle Frecce Tricolori in fase di decollo è precipitato e ha coinvolto un’auto sulla quale viaggiavano papà, mamma, un ragazzino di 12 anni, tutti rimasti feriti, e una bimba di 5 anni che invece ha perso la vita. Fino a tardi, intanto, ieri sera sono andati avanti i rilievi degli investigatori. Sul posto anche il procuratore capo di Ivrea, Gabriella Viglione e anche oggi proseguono le operazioni di raccolta di reperti che nell’impatto si sono sparsi sia nella parte esterna sia in quella interna dell’aeroporto che resta chiuso fino alla mezzanotte di oggi.

Ora le indagini, affidate ai carabinieri del comando provinciale di Torino, si concentreranno per accertare le esatte cause dell’incidente che dovranno stabilire se a provocarlo è stato l’impatto del velivolo con uno stormo di uccelli, così come è stato ipotizzato nell’immediato dell’accaduto. Tra gli accertamenti da effettuare, occorrerà una consulenza tecnica su motore e sugli strumenti in dotazione al velivolo e sarà necessario decriptare i dati della scatola nera e analizzare le conversazioni tra il pilota e la torre e quelle con gli altri colleghi della pattuglia.

Continua a leggere su Today.it...