Frode da 20 milioni: arrestato il magnate dei supermercati

Guai giudiziari in vista per il proprietario di Aumai Shopping, la nota catena di supermercati cinesi con oltre 30 punti vendita sparsi in tutta Italia. Il titolare Chen Wenxu è stato arrestato dalla guardia di finanza di Monza con l'accusa di frode fiscale: attraverso una fitta rete di società l'imprenditore avrebbe dato vita a un giro di fatture false da oltre 6 milioni di euro. Una maxi frode che, secondo i finanzieri, ammonterebbe a circa 20 milioni di euro.

Frode fiscale: arrestato il proprietario dei supermercati Aumai

In manette è finito il 50enne di origine cinese Chen Wenxu, da oltre 20 anni è residente nel Bresciano: è accusato, appunto, di frode fiscale tramite l’utilizzo di false fatture. Coinvolto anche un altro manager, sottoposto agli arresti domiciliari, mentre per altri tre collaboratori, anche loro di origini cinesi, è scattata l'interdizione dallo svolgimento dell’attività imprenditoriale e il divieto di espatrio. I finanzieri hanno provveduto al sequestro preventivo di 6 milioni di euro, pari ai presunti profitti illeciti, e a un sequestro impeditivo di disponibilità finanziarie nei confronti delle oltre 20 imprese coinvolte nel giro di fatture false.

Il sistema di fatture false: coinvolte 20 imprese

Le fiamme gialle hanno ricostruito il complesso sistema fraudolento, organizzato attraverso una fitta rete di società fittizie create per l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, distribuite in tutto il territorio nazionale e gestite da cittadini cinesi incensurati. Queste imprese fungevano da "filtro" e, come emerso dalle perquisizioni e dalle analisi contabili e informatiche, all'apparenza erano operative e legali, ma in realtà erano prive di una qualsiasi struttura aziendale, come locali, magazzini e uffici, oltre che ovviamente di lavoratori dipendenti. Secondo i finanzieri, il loro unico scopo era quello di operare sotto la regia degli indagati per portare avanti questo sistema "multi-layered", con aziende emittenti, "filtro" e beneficiarie. In questo modo le società titolari dei supermercati, ben 14 imprese con un fatturato annuo da 60 milioni di euro, sarebbero riuscite a effettuare operazioni inesistenti per oltre 20 milioni di euro, con un'evasione fiscale tra il 2019 e il 2020 di 6 milioni.