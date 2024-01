Maxi-frode da 1,7 miliardi: scoperte 140 società fantasma, 85 indagati in tutta Italia

Sono 140 le società fantasma scoperte dalla guardia di Finanza di Ancona, coinvolte in una maxi frode fiscale per quasi due miliardi di euro. L'operazione delle fiamme gialle denominata "Fast & Clean" ha portato al sequestro di 350 milioni di euro, mentre sono state eseguite oltre 30 perquisizioni in tutta Italia, tra le province di Milano, Varese, Brescia, Monza, Padova e Ragusa. Al momento sono 85 le persone che risultano indagate. I finanzieri hanno scoperto fatture false per 1,7 miliardi di euro: le società non versavano le tasse e i soldi venivano subito trasferiti all'estero.

L'indagine è partita da alcuni laboratori di confezione gestiti da cinesi nella Provincia di Ancona, dove è stato scoperto un sistema di società cartiere ritenute responsabili dell’emissione di fatture false per circa 150 milioni di euro, con un’evasione di circa 33 milioni di euro di Iva e di altrettanta consistenza il risparmio delle imposte dirette sottratte al fisco. In seguito gli inquirenti hanno allargato il raggio delle indagini, scoprendo una vera e propria rete di ulteriori 140 imprese, per la maggior parte localizzate nella Regione Lombardia, tutte esistenti solo sulla carta, totalmente destrutturate per risorse umane e materiali, addirittura domiciliate in luoghi improbabili se non a indirizzi inesistenti. Queste aziende, secondo la ricostruzione dei finanzieri, nel giro di soli due anni, nel 2022-2023, avrebbero emesso fatture false per un miliardo e 700 milioni di euro.

Il gip di Ancona ha disposto sequestro preventivo per equivalente dell’importo di 350 milioni di euro, che ha riguardato conti correnti bancari, autovetture di pregio, denaro contante, beni di pregio e unità immobiliari. Inoltre, sono stati eseguiti più di 30 provvedimenti di perquisizione, analizzati sequestrati e bloccata l’operatività 1569 conti bancari, con l’impiego di 100 uomini nelle attività di perquisizione che hanno interessato le località Milano e Provincia, Roncello (Monza Brianza), Gallarate (Varese), Montirone (Brescia), Firenze e Provincia, Padova, Vittoria (Ragusa). Per quanto riguarda le 140 società fantasma, sono state tutte poste sotto sequestro e cancellate per scongiurare ulteriori attività.