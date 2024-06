Si sporge da una giostra, cade, batte la testa e finisce in coma

Una festa di paese trasformata in una tragedia: è successo sabato 8 giugno durante la festa patronale nei pressi della Chiesa Sacro Cuore a Frosinone, dove era stato allestito un piccolo luna park con alcuni stand.

Verso le 22, per cause ancora da chiarire, un 38enne di Frosinone, è caduto rovinosamente a terra da una di queste giostre battendo la testa. La situazione è parsa subito molto seria ed gli operatori del 118 lo hanno preso in cura e trasportato nel vicino ospedale Spaziani di Frosinone dove è stato ricoverato in stato di coma ed è in prognosi riservata.

Sul posto gli uomini della polizia locale ed i carabinieri del comando provinciale che hanno proceduto per i rilievi e per ricostruire la vicenda. Secondo quanto ricostruito finora l'uomo era salito a bordo di una giostra dai ‘seggiolini volanti', mentre erano in corso i festeggiamenti in città. Tuttavia l'uomo si sarebbe sporto troppo in avanti, precipitando dalla giostra e facendo un volo di diversi metri, fino a battere la testa.