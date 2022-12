Fuga di gas durante il pranzo di Natale: 200 persone evacuate, in 4 perdono conoscenza

Attimi di panico ieri all'interno dell'oratorio Sant'Ugo a Roma. Si è verificata una fuga di gas nella parrocchia mentre era in corso il pranzo di Natale. Quando è scattato l'allarme nella struttura c'erano circa 200 persone. in quattro hanno perso conoscenza.

Come ricostruisce RomaToday, sono intervenuti vigili del fuoco e i carabinieri del Nuovo Salario ed è stato evacuato l'oratorio. Quando i soccorritori sono arrivati, quattro ospiti erano privi di conoscenza per l'inalazione di monossido di carbonio. Il personale del 118 ha prestato loro i primi soccorsi e poi c'è stato il trasferimento in ospedale per gli altri accertamenti. Altre due persone hanno accusato un malore per intossicazione e sono state soccorse sul posto. I vigili del fuoco hanno accertato il malfunzionamento di uno dei forni usati per cucinare. Gli intossicati non sono in pericolo di vita.