Scappano dal ristorante senza pagare: inseguiti investono il proprietario con l'auto

Ha inseguito una coppia di clienti sui 60 anni, che non aveva pagato la cena, finendo per essere trascinato dall'auto dei due fuggitivi. È accaduto la sera di lunedì 5 ottobre a Firenze, in piazza Ferrucci, vittima un 26enne, figlio del titolare del ristorante: il giovane si è aggrappato al finestrino della vettura della coppia nel tentativo di fermarla, finendo però per essere trascinato per alcuni metri.

Il 26enne, di origine cinese, ha riportato ferite ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Sull'episodio sono in corso indagini della polizia, al lavoro per risalire all'identità dei clienti.