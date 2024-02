Fugge dai poliziotti e si getta nel fiume: si teme per la sua vita

Un (presunto) furto di carburante rischia di trasformarsi in tragedia. In provincia di Padova sono in corso le ricerche di un uomo non ancora identificato che si sarebbe tuffato nel fiume Brenta per sfuggire alla polizia. A ricostruire la vicenda è PadovaOggi. Tutto è iniziato in un'area di sosta dell'autostrada A4, all'altezza del comune di Vigonza, dove l'uomo sarebbe stato sorpreso da una pattuglia della stradale mentre stava mettendo a segno, insieme ad un complice, alcuni furti sui mezzi pesanti in sosta.

I due hanno tentato si sfuggire agli agenti prendendo direzioni diverse. Uno ha fatto perdere le proprie tracce, mentre l'altro dopo aver percorso un breve tratto di strada a piedi si sarebbe tuffato nelle gelide acque del Brenta. Ebbene, dal fiume non è più riemerso e si teme il peggio. L'episodio è avvenuto a cavallo tra lunedì 19 e martedì 20 febbraio. Per tutta la giornata odierna i sommozzatori dei vigili del fuoco con l'ausilio dei vigili del fuoco stanno scandagliando il tratto di fiume dove si presume sia annegato lo sconosciuto.