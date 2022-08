Fulmine colpisce un gruppo di ragazzi: uno è grave

Un gruppo di escursionisti è stato colpito da un fulmine mentre si trovava sopra l'osservatorio astronomico di Campo Imperatore, in provincia dell?Aquila. Il fulmine si sarebbe scagliato contro tre ragazzi, causando il ferimento grave di uno di loro. Due di loro sono stati sbalzati, mentre l'altro è stato trasportato in elicottero all'ospedale dell'Aquila: è in gravi condizioni. A portarlo giù per il sentiero di montagna i due amici. Secondo le prime informazioni il ragazzo, età apparente 25 anni, sarebbe stato colpito dal fulmine attorno alle ore 12.30 di questa mattina, mentre si trovava a più di 2 mila metri di altezza. Per la giornata di oggi non si segnalava attività di fulmini intensa tale da poter pensare ad un pericolo imminente. Solo ieri un fulmine ha colpito mortalmente due ciclisti: uno di loro era l?industriale Alberto Balocco, 56enne presidente e amministratore delegato della nota industria dolciaria.