Colpito da un fulmine muore ragazzo di 17 anni

Un giovane di 17 anni è morto nel pomeriggio di sabato 18 maggio nelle campagne di Santeramo in Colle, in provincia di Bari, colpito da un fulmine mentre sulla zona imperversava un temporale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il servizio 118 ma, nonostante i soccorsi, il ragazzo non ce l'ha fatta.

Secondo una prima ricostruzione il ragazzo era impegnato con il padre nell'attività di pascolo di un gregge quando è stato raggiunto dal fulmine.