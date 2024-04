I funerali di Francesco Pastore e Francesco Ferraro, i carabineri travolti e uccisi da un Suv

In centinaia ai funerali di Francesco Pastore e Francesco Ferraro, i carabinieri di 24 e 27 anni travolti e uccisi da un Suv sabato scorso a Campagna, in provincia di Salerno. Alla guida del mezzo Nancy Liliano, la 31enne risultata positiva ad alcol e droga. Le esequie dei due militari si sono svolti in Puglia, la loro terra di origine.

"La loro morte è un assassino. La loro morte è un crimine. Perché fare uso di sostanze stupefacenti significa armarsi", ha detto Franco Moscone il vescovo di Manfredonia durante l'omelia. Strazianti invece le parole di Carmela, la fidanzata dell’appuntato scelto Francesco Ferraro: "Non smetterò mai di parlare con te anche se non ci sei più e non ti vedo".