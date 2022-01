Si terranno venerdì 14 gennaio 2022 i funerali di David Sassoli - presidente del parlamento europeo, giornalista ed ex conduttore del Tg1 - morto nella notte tra lunedì e martedì 11 gennaio all'età di 65 anni dopo una lunga malattia. Oggi il Consiglio dei ministri è convocato alle 12 per deliberare i funerali di Stato. Domani giovedì 13 gennaio sarà allestita la camera ardente in Campidoglio.

I funerali di David Sassoli

Camera ardente da giovedì 13 gennaio;

Funerali di Stato venerdì 14 gennaio;

Commemorazione all'europarlamento lunedì 17 gennaio.

Sarà il cardinale arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi, amico di gioventù di David Sassoli, a celebrare i funerali che si terranno alle ore 12:00 a Roma nella chiesa di Santa Maria degli Angeli in piazza della Repubblica. Lo riferisce la stessa diocesi di Bologna. L'arcivescovo, recita una nota, ha espresso vicinanza alla famiglia e ricordato il politico, giornalista che conosceva fin da giovane, quando frequentavano lo stesso liceo a Roma.

Ai funerali di Sassoli parteciperanno tra gli altri il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel. Sassoli verrà commemorato ufficialmente lunedì prossimo all'apertura della prima plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo dal segretario del Pd, ed ex eurodeputato, Enrico Letta. L'indomani gli eurodeputati eleggeranno il suo successore per la seconda metà della legislatura.