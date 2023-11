Funerali Giulia Cecchettin: perché non c'è ancora una data

Non c’è ancora una data per i funerali di Giulia Cecchettin, le voci social che indicavano sabato 2 dicembre come giorno fissato per le esequie della giovane laureanda uccisa dal fidanzato sono da considerarsi "prive di ogni fondamento". A dichiararlo lo staff del sindaco di Padova Sergio Giordani sottolineando: "Vista la delicatezza dell'argomento vogliamo evitare spiacevoli fraintendimenti, come pare stia già accadendo".

La notizia non è rimbalzata solo sui social, è stata riportata anche da alcuni media indicando nella Basilica di Santa Giustina a Padova nel giorno del 2 dicembre i funerali di Giulia. Il nulla osta – scrivono alcuni giornali online usando il condizionale - potrebbe arrivare sabato, subito dopo l'autopsia prevista per venerdì. Per le esequie della ragazza scomparsa da casa l’11 novembre scorso e poi ritrovata morta, infatti, serve il nulla osta da parte dell’autorità giudiziaria, che verrà rilasciato solo dopo l’esame autoptico.

Il 2 dicembre "è una data un po' strettina", ha dichiarato all’Ansa l’avvocato della famiglia di Giulia. "Esclusa la prima domenica d'Avvento, il 3 dicembre, la data più probabile potrebbe essere al momento resta quella di lunedì 4". Intanto Filippo Turetta ha ammesso l'omicidio davanti alla gip.

Continua a leggere su Today.it...