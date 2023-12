L'addio a Giulia Cecchettin, papà Gino: "Il dolore sembra non finire mai. Il femminicidio figlio di una cultura che svaluta le donne"

"Abbiamo vissuto un momento di profonda angoscia. Ci ha travolto una tempesta terribile, una pioggia di dolore che sembra non finire. Ci siamo bagnati tutti. Mia figlia Giulia era come l'avete vista: una giovane donna straordinaria, allegra e vivace mai sazia di imparare". Inizia così il discorso pronunciato da Gino Cecchettin al funerale della figlia Giulia, uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta. La cerimonia funebre della studentessa 22enne si è svolta nella basilica di Santa Giustina a Padova. La bara bianca di Giulia è entrata in chiesa accompagnata proprio dal papà Gino, dal fratello e dalla nonna, assieme ad altri parenti. La sorella Elena è entrata invece assieme a un'amica.

"La vita della mia Giulia ci è stata sottratta in modo crudele, ma deve essere la svolta per porre fine alla piaga della violenza sulle donne", le parole del papà Gino.

Gino Cecchettin: "Per i femminicidi tante responsabilità"

"Mia figlia Giulia era proprio come l'avete conosciuta: una giovane donna straordinaria, allegra e vivace, mai sazia di imparare. Ha abbracciato la responsabilità della gestione familiare dopo la prematura perdita della sua amata mamma. Nonostante la sua giovane età era già diventata una combattente, un oplita, come gli antichi soldati greci, tenace nei momenti di difficoltà: il suo spirito indomito ci ha ispirato tutti", dice Gino Cecchettin.

Il papà della ragazza affronta il tema del femminicidio e invita tutti a fare la propria parte: "La memoria di Giulia ci ispiri a lavorare insieme contro la violenza, che la sua morte sia la spinta per cambiare. Il femminicidio è figlio di una cultura sbagliata, che svaluta la vita delle donne, vittime proprio di coloro avrebbero dovuto amarle. Come può accadere tutto questo? Come è potuto accadere a lei? Ci sono tante responsabilità, ma quella educativa ci coinvolge tutti. Mi rivolgo prima agli uomini: parliamo agli altri maschi ed evitiamo che questa cultura venga minimizzata. Non giriamo la testa di fronte a determinati gesti, anche i più lievi. Insegniamo ai nostri figli ad accettare anche le sconfitte, facciamo in modo che tutti rispettino la sacralità dell'altro".

"Viviamo in un'epoca - prosegue Gino Cecchettin - in cui la tecnologia ci priva del contatto dell'altro: è importante la connessione umana autentica, perché questa mancanza può portare a decisione tragiche. I giovani devono imparare a comunicare. La scuola ha un ruolo fondamentale. Bisogna investire in programmi educativi per imparare ad affrontare le difficoltà senza ricorrere alla violenza".

Cecchettin chiede alla politica un impegno contro la violenza di genere che superi le divisioni di parte, chiede strumenti adeguati per le forze dell'ordine, chiede ai media un'informazione seria e responsabile, mai morbosa.

"Non so pregare ma so sperare. Voglio sperare che questa pioggia di dolore fecondi il terreno delle nostre vite e possa germogliare e produca un terreno di amore e pace. Grazie per questi ventidue anni. Addio Giulia, amore mio", dice infine Gino Cecchettin.

In migliaia per l'addio a Giulia

Presenti anche il ministro della giustizia Carlo Nordio, il governatore del Veneto Luca Zaia - che ha proclamato per oggi il lutto regionale - e una quarantina di sindaci della zona. Hanno trovato posto anche 360 tra conoscenti e amici della famiglia Cecchettin, tra cui i compagni di classe del fratello di Giulia. Sono migliaia le persone assiepate davanti al maxi schermo posizionato nella piazza davanti alla basilica. Tanti i ragazzi, con zaino in spalla, che assistono in silenzio alla funzione religiosa, c'è chi indossa il nastro rosso contro la violenza sulle donne - come i familiari della studentessa uccisa - e tra gli adulti c'è chi stringe forte un rosario.

Una delle più care amiche di Giulia Cecchettin ha dato la sua voce per la prima lettura durante le esequie. La famiglia ha scelto un brano dal libro del profeta Isaia: "Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto germolierà dalle sue radici".

Anche Vincenzo Gualzetti, la cui figlia Chiara è stata uccisa tre anni fa, ha voluto partecipare ai funerali di Giulia Cecchettin. Gualzetti, al momento dello scambio della pace, si è avvicinato al papà di Giulia e lo ha stretto in un lungo abbraccio.

"Pace anche per Filippo e la sua famiglia"

"Insegnaci, Signore, la pace tra generi, tra maschio e femmina, tra uomo e donna. Vogliamo imparare l'amore e vivere nel rispetto reciproco, cercando anzi il bene dell'altro nel dono di noi stessi. Non possiamo più consentire atti di sopraffazione e di abuso; per questo abbiamo bisogno di concorrere per riuscire a trasformare quella cultura che li rende possibili", dice Claudio Cipolla, vescovo di Padova, nel corso dell'omelia ai funerali di Giulia Cecchettin.

"Donaci, Signore, anche la pace del cuore, del mio cuore e del cuore di tutti i presenti, Chiediamo la pace del cuore anche per Filippo e la sua famiglia", dice il vescovo in un altro passaggio.

E ancora: "La conclusione di questa storia lascia in noi amarezza, tristezza, a tratti anche rabbia ma quanto abbiamo vissuto ha reso evidente anche il desiderio di trasformare il dolore in impegno per l'edificazione di una società e un mondo migliori, che abbiano al centro il rispetto della persona (donna o uomo che sia) e la salvaguardia dei diritti fondamentali di ciascuno, specie quello alla libera e responsabile definizione del proprio progetto di vita".

"Ti domandiamo, o Signore, la pace nel rapporto tra generazioni, tra giovani, adulti e anziani così che il coraggio e le aspirazioni possano coniugarsi con la sapienza e la profondità di chi conosce la storia e ne interpreta le direttrici - conclude - Così che non torni a essere accolto tra le possibilità a nostra disposizione ciò che già ha prodotto il male".

Le parole di Mattarella per Giulia Cecchettin

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia delle Stelle al merito del lavoro al Quirinale ha ricordato Giulia Cecchettin. "Il valore e il rispetto della vita vanno riaffermati con determinazione in ogni ambito, circostanza e dimensione, in questo momento in cui sono in corso i funerali di Giulia Cecchettin", ha detto il capo dello Stato.

Il rumore per Giulia e le vittime di femminicidio

Le migliaia di persone che hanno partecipato fuori dalla Basilica di Santa Giustina a Padova ai funerali di Giulia Cecchettin hanno fatto "rumore" per la 22enne. Un rumore chiesto dalla famiglia ma anche dal governatore del Venezo Zaia come gesto simbolico per spezzare il silenzio intorno ai femminicidi.

