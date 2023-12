I funerali di Giulia Cecchettin, che Filippo Turetta potrà seguire in tv

È il giorno dei funerali di Giulia Cecchettin, la 22enne di Vigonovo (Venezia) uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, reo confesso e in carcere. Le esequie si celebrano oggi, martedì 5 dicembre, nella basilica di Santa Giustina a Padova, intorno alle 11. Poi la salma di Giulia riposerà a Saonara, comune in provincia di Padova, poco distante dalla madre Monica, scomparsa appena un anno fa. Ci si aspetta una grande partecipazione, circa 10mila persone, o forse di più: l'area di Santa Giustina e parte di Prato della Valle (la piazza più grande della città) vedranno la loro viabilità modificata. Negli spazi antistanti la basilica e in Prato della Valle sono collocati i maxischermi. I funerali, fa sapere la diocesi, saranno presieduti dal vescovo di Padova, Claudio Cipolla.

I funerali di Giulia Cecchettin oggi a Padova

C'è attesa soprattutto per le parole che pronuncerà papà Gino, che si è preparato un discorso scritto per non cedere all'emozione mentre dirà addio alla figlia. "Abbiamo scelto una chiesa grande - ha detto l'uomo domenica scorsa - affinché arrivi un messaggio di grande partecipazione. Abbiamo voluto così perché arrivi questo messaggio". "Fare rumore" perché Giulia Cecchettin non sia solo un numero, la vittima numero 105 di femminicidio nel 2023: questo è l'invito che arriva dalla famiglia, ma anche dal governatore Luca Zaia, che ha proclamato il lutto cittadino in tutta la regione Veneto.

La gigantografia di Giulia, rimasta esposta in queste settimane davanti al municipio di Vigonovo, è stata portata nella basilica padovana, che è tra l'altro il più antico luogo di culto della città e una delle più grandi della cristianità. Ritrae la giovane con un vestito rosso, sorridente, in altalena. A Padova le vie del centro attorno a Santa Giustina e Prato della Valle questa mattina sono blindate, chiuse al traffico e off limits per ogni attività commerciale. Il governatore Zaia ha detto: "Faccio un appello ai veneti: diamo un segnale durante le esequie di Giulia. Chi può abbassi la serranda, chi può spenga le luci alle 11, per 5, 10 minuti o anche per un'ora".

Filippo Turetta in carcere: l'incontro con i genitori e le ammissioni

Nel carcere di Verona, intanto, Filippo Turetta gode dei diritti riconosciuti a tutti i detenuti, e può quindi guardare anche la tv. Motivo per cui, se lo vorrà, spiegano fonti qualificate all'Ansa, nulla vieta che possa assistere alle dirette televisive che trasmetteranno i funerali di Giulia Cecchettin a Padova, la città dove entrambi studiavano ingegneria biomedica. Il ragazzo ha rivisto i genitori, Nicola Turetta ed Elisabetta Martini. Si sarebbero dovuti incontrare qualche giorno fa, poi la visita era stata rimandata perché né lui né loro erano pronti. Alla fine è successo domenica 3 dicembre, quando per Turetta - 21 anni - scattava l'ottavo giorno nel carcere Montorio di Verona, dove si trova con l'accusa di omicidio aggravato e sequestro di persona per aver ucciso, come ha confessato, la sua ex fidanzata.

Il colloquio con i genitori è durato circa un'ora. Ci sono state lacrime e abbracci, secondo quanto si è appreso. "Grazie per essere venuti da me", avrebbe detto Turetta che, sin da quando era stato estradato in Italia, continuava a chiedere di poterli vedere. Stando a quello che è emerso, Turetta avrebbe ripetuto ai genitori le parole già usate con i magistrati: "Devo pagare tutto fino alla fine, ho fatto qualcosa di terribile, ho perso la testa, ma non volevo e so che non potrete mai perdonarmi". Loro sono andati via dal carcere in lacrime, ringraziando gli agenti della polizia penitenziaria per il loro lavoro di custodia, e hanno promesso al figlio che torneranno.

Qualche giorno fa Turetta è stato sentito dagli inquirenti per nove ore. Al momento non sono programmati altri interrogatori: i magistrati hanno ritenuto esaustivo quanto è emerso finora. Lui ha detto di aver "perso la testa" quella sera di sabato 11 novembre. Giulia Cecchettin gli aveva detto ancora una volta che la loro relazione era finita. Lui avrebbe dovuto smetterla di seguirla, i ricatti psicologici dovevano finire. Turetta avrebbe detto che era "ossessionato" da lei, che la voleva "solo per sé" e che non accettava la fine della storia.

Con la premeditazione o altre aggravanti - come la crudeltà o i motivi abietti - la pena massima per Turetta passerebbe da trent'anni, ossia quella delle imputazioni attuali, all'ergastolo. L'autopsia sul corpo della ragazza ha confermato che è morta per emorragia: circa venti le coltellate inferte da Turetta, di cui una al collo giudicata fatale.

