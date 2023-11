I funerali di Giulia Cecchettin

Il funerale di Giulia Cecchettin si terrà a Saonara, comune in provincia di Padova, nella chiesa di San Martino. A celebrare le esequie sarà il vescovo di Padova, monsignor Claudio Cipolla. A riferirlo è stato il parroco, don Francesco Monetti, che in questi giorni è rimasto costantemente in contatto con la famiglia Cecchettin. Famiglia che a Saonara era molto legata: si era trasferita solo negli ultimi anni a Vigonovo (Venezia), ma è sempre rimasta affezionata al paese dove Giulia era cresciuta e aveva vissuto.

La data dei funerali non è nota al momento, perché si sta ovviamente aspettando che le autorità giudiziarie compiano gli accertamenti necessari. "Il vescovo Claudio Cipolla, quando si è saputo della morte di Giulia, ha fatto sapere della propria disponibilità a celebrare il funerale qui a Saonara", ha spiegato don Francesco Monetti. L'amministrazione comunale di Saonara si sta già muovendo per organizzare al meglio la celebrazione. Probabilmente saranno installati due maxischermi nei piazzali all'esterno della chiesa e sarà predisposto un piano di sicurezza con la chiusura al traffico.

Nel giorno dei funerali di Giulia Cecchettin, il Veneto ha proclamato il lutto regionale. Ad annunciarlo è stato il governatore Luca Zaia. "Avremo tutte le bandiere delle istituzioni a mezz'asta e l'intero Veneto si stringerà in un abbraccio alla famiglia, agli amici di Giulia, a tutti coloro che le hanno voluto bene - ha detto Zaia -. Il dolore e lo sgomento coinvolgono, in queste giornate, l'intera comunità veneta: ci si interroga sui perché di una vita spezzata senza senso, sull'oltraggio a una ragazza che era simbolo per il proprio impegno nella vita e per il suo sorriso gentile, che abbiamo imparato a conoscere anche dai racconti di chi più le era vicino".

Luca Zaia ha poi lanciato un'altra proposta per dare un segnale contro la violenza sulle donne: "Propongo di indossare non solo il 25 novembre (Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza di genere), ma anche nel giorno dei funerali di Giulia il fiocco rosso, divenuto simbolo contro la violenza di genere, e di esporre nei luoghi pubblici e privati oggetti di colore rosso. Invito quindi anche le amministrazioni locali ad operare in questo senso, secondo le iniziative che vorranno adottare: una panchina di colore rosso, per ogni comune, potrebbe ad esempio essere importante, ma sono certo che anche i sindaci nei giorni delle esequie e in seguito sapranno realizzare adeguate iniziative ad alto impatto comunicativo e simbolico. Il Veneto, nel ricordo di Giulia, lancerà nel giorno delle esequie un forte segnale contro ogni odiosa violenza sulle donne".

Giulia Cecchettin, studentessa di 22 anni, era scomparsa insieme all'ex fidanzato Filippo Turetta e, dopo una settimana, i vigili del fuoco hanno recuperato il suo corpo esanime nei pressi del lago di Barcis, in provincia di Pordenone. Il ragazzo è poi fuggito in Germania, dove è poi stato catturato e rinchiuso nel carcere di Halle. Ora servirebbero circa dieci giorni per la sua estradizione. Il capo di imputazione è di omicidio volontario.

Continua a leggere su Today.it...