Brandizzo, perché non c'è ancora la data dei funerali dei cinque operai e l'appello per il lutto nazionale

Sono passati soltanto quattro secondi, cinque al massimo, la notte del 30 agosto corso, dall'istante in cui il treno è comparso all'orizzonte, nel buio della mezzanotte, al momento in cui ha travolto e ucciso sul colpo i cinque operai a Brandizzo. Kevin Laganà, Michael Zanera, Giuseppe Sorvillo, Giuseppe Saverio Lombardo e Giuseppe Aversa, tutti dipendenti della Sigifer di Borgo Vercelli, probabilmente non lo hanno visto né sentito. Ci sarebbero state tre telefonate ma nessun nulla osta sarebbe stato concesso per l'inizio dei lavori sul binario.

Oggi a Vercelli sciopero generale e manifestazione di Cgil-Cisl-Uil per chiedere "Mai più morti sul lavoro". Parte alle 10,30 dalla piazza della stazione il corteo, annunciata la presenza del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, oltre a quella dei dirigenti territoriali dei sindacati. Per oggi e' stato proclamato uno sciopero di otto ore in provincia di Vercelli e a livello regionale nelle categorie edili e dei trasporti. A Vercelli (città in cui vivevano tre delle vittime della sciagura) sono attesi almeno mille partecipanti alla manifestazione.

Incidente Brandizzo, il punto sulle indagini

Gli inquirenti sono al lavoro per comprendere se l'imprudenza di iniziare a lavorare sulle rotaie da sostituire per effettuare manutenzioni prima di aver ottenuto l'interruzione della linea fosse o meno una prassi consolidata. O meglio: capire se procedere con i lavori senza avere il permesso sia stata una sciagurata scelta delle persone coinvolte o, al contrario, se in questo comportamento possano esserci delle abitudini, delle consuetudini e delle richieste.

La procura di Ivrea indaga per disastro ferroviario e omicidi plurimi con dolo eventuale. Sono due gli indagati: Antonio Massa, scorta di Rfi che doveva dare il via ai lavori sui binari, e Andrea Gibin, il caposquadra dipendente della Sigifer. L'eventuale sistematicità di adottare la prassi di iniziare i lavori senza autorizzazione è tutta da dimostrare.

Funerali dei cinque operai: ancora nessuna data

Nessuna data è stata ancora fissata per i funerali: ci vuole ancora molto tempo per ricomporre le salme e per collegare i poveri resti di volta in volta a un'identità. Dolore su dolore per i parenti: dovranno fornire tutti i documenti potenzialmente utili a riconoscere ciò che resta dei propri cari: radiografie, esami clinici, impianti ai denti, tatuaggi, cicatrici. Il bilancio dell'incidente sarebbe potuto essere ancora più drammatico di quanto lo sia stato. Se il convoglio fosse transitato, infatti, qualche decina di minuti dopo, magari con metri e metri di binari già rimossi, non solo avrebbe ucciso gli operai ma a quella velocità (in quel tratto si possono raggiungere i 160) avrebbe potuto deragliare, mettendo a rischio la vita anche dei macchinisti e degli abitanti del circondario.

Appelli: "Funerali di Stato e lutto nazionale"

In molti si associano, anche nel mondo politico, all'appello nato sul web: funerali di Stato, che sono il più alto riconoscimento pubblico all'importanza di chi scompare, e lutto nazionale per i cinque operai uccisi. Per quel che riguarda il lutto nazionale, "protocolli e consuetudini sicuramente non contemplano l'idea che lo Stato si pieghi a raccogliere dai binari di Brandizzo le salme di cinque italiani morti lavorando, e li porti con sé nel Pantheon dei suoi figli più celebri e importanti - ha commentato lo scrittore Michele Serra su Repubblica - L’idea, dunque, contiene anche un forte significato di effrazione delle consuetudini, e una sua precisa volontà di 'scandalo'. [...] Se fosse lo Stato, nei suoi modi più solenni e istituzionali, a farlo, non sarebbero lacrime di coccodrillo. Sarebbe un modo diretto e coraggioso per sottolineare che chi salda dei pezzi di acciaio in mezzo alla notte, e per un salario che mette vergogna a chiunque sappia contare da uno a dieci, è uguale, per diritti e per doveri, al più eminente dei leader, degli scienziati, degli artisti".

Pd, Movimento 5 stelle e Azione ritengono doveroso il riconoscimento dei funerali di Stato e del lutto nazionale per i cinque operai vittime dell'incidente di Brandizzo. La ministra del Lavoro, Marina Calderone, che è stata anch'ella a Brandizzo, ha spiegato che sarà il governo, come sempre in questi casi, a decidere sui funerali di Stato e sul lutto nazionale. C'è infatti una prassi ben precisa da rispettare. Tutto dipenderà, doverosamente, dalla volontà delle famiglie delle vittime.

Continua a leggere su Today.it...