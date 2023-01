Il coro dei fedeli ai funerali di Papa Ratzinger: "Santo subito"

Lunghi applausi hanno scandito l'arrivo della bara del Papa emerito Benedetto XVI in piazza San Pietro e poi il rientro del feretro in chiesa dopo la cerimonia funebre. Al termine della messa, dalla piazza si è levato il coro dei fedeli "Santo Subito".

Sono stati circa 50mila i fedeli che hanno partecipato ai funerali di Benedetto XVI secondo i dati della sala stampa vaticana.

Papa Francesco, che ha pronunciato l'omelia, ha appoggiato una mano sul feretro del suo predecessore e in piedi ha sostato qualche minuto in preghiera. Poi la bara è stata portata dai 12 sediari all'interno della Basilica per procedere alla tumulazione nelle Grotte vaticane. Qui la bara sarà posta in un'altra di zinco e in una seconda in legno.