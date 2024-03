I funerali di Saman Abbas, il fratello: "Sorella forte e coraggiosa"

"Sei sempre stata la sorella più forte e coraggiosa. Mi mancherai ogni giorno, ogni momento, ogni notte". Le parole sono del fratello di Saman Abbas, la diciottenne pachistana uccisa nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio 2021 a Novellara (Reggio Emilia) poi sepolta in una buca e ritrovata un anno e mezzo dopo.

Oggi 26 marzo, a distanza di quasi tre anni dall'omicidio, al cimitero di Novellara si sono svolte le esequie, con rito islamico e in forma privata. Si è scelta questa formula anche per tutela del fratello più giovane della ragazza, testimone contro i propri parenti. Il rito è curato Yassine Lafram (presidente dell'Ucoii, l'unione delle comunità islamiche d'Italia). Presenti una decina di persone care al fratello, una delegazione della comunità islamica locale, il prefetto Maria Rita Cocciufa in rappresentanza dello Stato e il sindaco di Novellara Elena Carletti.

Accanto alla tomba di Saman, ci sarà una stele com incise le parole del fratello. Sulla lapide, realizzata dal Comune, c'è scritto solo "Saman Abbas" con le date di nascita (18/12/2002) e di morte (1/05/2021).

L'omicidio di Saman Abbas

Secondo quanto emerso, Saman è stata uccisa perché voleva ribellarsi alle tradizioni dei familiari e non accettava un matrimonio forzato. Per il delitto sono stati condannati all'ergastolo il padre Shabbar Abbas (estradato dal Pakistan) e la madre Nazia Shaheen (latitante). Quattordici anni sono stati inflitti allo zio, Danish Hasnain. Sono stati assolti i cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq.

"Quello che è accaduto a Saman non c'entra con la religione"

"Questa è una piccola comunità, Novellara è abituata da decenni a una convivenza che è sempre stata importante, sostenuta, tra comunità e religioni differenti. Il caso di Saman ha sconvolto l'intera comunità, mai era accaduto un livello simile di violenza, mai avremmo potuto immaginare un fatto del genere", ha detto il sindaco di Novellara Elena Carletti. "Tutto questo - ha aggiunto - si traduce in una responsabilità ancora più forte per contrastare questi episodi di violenza e per lavorare in operazione di prevenzione e accompagnamento". Secondo il sindaco: "Tutto quello che è accaduto a Saman e a suo fratello non c'entra nulla con la religione. Non esiste al mondo una religione violenta, le religioni sono di pace e la presenza questa sera di tutte le religioni vuole trasmettere questo. Noi dobbiamo difendere questi valori e questo pensiero e arginare l'odio e la violenza".