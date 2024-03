Sabato i funerali di Stefania Nistor e dei suoi tre bimbi morti nell'incendio di Bologna

Saranno celebrati sabato mattina, 23 marzo, a Bologna i funerali di Stefania Nistor e dei suoi tre bimbi Giorgia Alexandra Panaite, Mattia Stefano e Giulia Maria, morti dopo aver inalato il fumo sprigionato da un principio di incendio mentre dormivano nella loro casa. Il dramma risale alla notte tra giovedì e venerdì, in un condominio alla periferia del capoluogo emiliano.

I funerali sabato a Bologna

Le salme della giovane madre di origine romena, 32 anni, della bimba di 6 anni e dei due gemellini di 2 anni, saranno nella sala del Pantheon del cimitero monumentale della Certosa per l'ultimo straziante saluto di familiari e amici. I funerali si svolgeranno dalle 11 alle 13 nella chiesa parrocchiale ortodossa (via Olmetola 7). Alle 14.30 è prevista la sepoltura al cimitero. A celebrare sarà il parroco Trandafir Vid, insieme ad altri sacerdoti e da Atanasio di Bogdanie, vescovo ausiliare della Diocesi Ortodossa Romena d'Italia. Atteso anche il cardinale Matteo Zuppi.

La dinamica dell'incendio

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il rogo si sarebbe sviluppato per un cortocircuito di un apparecchio elettrico, una stufetta. Il riscaldamento non funzionava e per scaldare l'ambiente in una fredda notte di fine inverno la donna aveva acceso la stufetta. Poi, probabilmente, si era addormentata, così come i figli.

Un fascicolo per omicidio colposo è stato aperto: un tecnico è stato incaricato dalla Procura di Bologna per indagare approfonditamente sulle cause dell'incendio. In base alla posizione in cui sono stati ritrovati i corpi, la madre si sarebbe resa conto, nel cuore della notte, dell'odore acre e avrebbe provato a raggiungere la finestra, nel disperato tentativo di evitare la tragedia provocata dal fumo tossico. I vigili del fuoco hanno trovato i due gemelli a terra, mentre Stefania era accanto alla finestra, alla quale probabilmente si era avvicinata per aprirla e far uscire il fumo. Ma non ce l'ha fatta.

Era ancora viva all'arrivo dei soccorsi ed è morta durante la corsa disperata verso l'ospedale. Solo il gatto, adottato di recente dalla famiglia, è riuscito a scappare.

I vicini hanno raccontato di essersi svegliati nella notte a causa di un forte odore di fumo che proveniva dal quarto piano del palazzo. Dopo l'allarme, i soccorsi sono intervenuti immediatamente ma, come ha spiegato il vicequestore di Bologna, Pierluigi Pinto, quando sono arrivate sul posto le volanti "purtroppo l'incendio aveva fatto il suo effetto".