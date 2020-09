"Condanne severe per estinguere la mitologia della violenza": Conte ai funerali di Willy detta la linea dura

"Oggi c'è qui tutta l'Italia, l'Italia ama questa famiglia umile e operosa". Lo ha detto il Premier Giuseppe Conte uscendo dal campo sportivo di Paliano dove si sono celebrati i funerali di Willy Monteiro Duarte.

"Abbiamo seguito tutti questa vicenda di efferata violenza. Non possiamo sottovalutarla, non possiamo minimizzarla, assolutamente no. Non possiamo degradarla a singolo episodio isolato".

"Dobbiamo guardarci in faccia - dice Conte- maturare piena consapevolezza che ci sono alcune sacche sociali, frange della popolazione che coltivano la mitologia della violenza, della sopraffazione. Questa consapevolezza deve mobilitarci tutti, a tutti i livelli: famiglie, genitori, insegnanti, politici, giornalisti". E incalza: "Tutti dobbiamo lavorare per un comune obiettivo, contrastare questa mitologia fino a estinguerla e richiamare costantemente il quadro di valori condiviso di principi su cui si fonda la nostra civiltà. Il principio primario è il rispetto della persona, della sua dignità".

"Sullo specifico episodio ci aspettiamo condanne severe certe - ribadisce il presidente del Consiglio- ci aspettiamo anche una certa rigorosa esecuzione della pena. Ma non può soltanto questo episodio essere inquadrato in una logica di repressione: stiamo per iniziare con le scuole, questo sarà l'anno scolastico dell'emergenza sanitaria e deve essere anche quello dell'inclusione e del contrasto al bullismo. Anche il linguaggio dell'odio e della violenza pesa: le parole sono pietre, a tutti i livelli".

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte rivolgendosi ai ragazzi di Paliano ha incoraggiato gli amici di Willy invitandoli ad essere coraggiosi. "Chi ha visto vada a denunciare".

A Paliano si sono tenuti i funerali del 21enne Willy Monteiro Duarte, ammazzato a Colleferro (Roma) nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre. Il rito funebre, alla presenza del premier Giuseppe Conte e tra le simboliche maglie bianche richieste dai familiari ai partecipanti, è stato celebrato dal vescovo di Tivoli e Palestrina Mauro Parmeggiani che ha invitato tutti a "a riallacciare un patto educativo a trecentosessanta gradi perché la morte barbara ed ingiusta di Willy non cada nell’oblio". Qui la diretta di Frosinonetoday

"L'Italia è con voi, vi vuole bene", ha detto il premier Conte ad Armando, Lucia e Milena, genitori e sorella del giovane cuoco di Paliano. "Alla famiglia la vicinanza di tutti e presto giustizia", ha invocato il governatore Zingaretti, annunciando altresì che uno degli istituti alberghieri laziali verrà intitolato alla memoria di Willy.