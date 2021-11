Il rapimento dopo il mancato affido del nipote: mandato di cattura per il nonno di Eitan Biran

È stato spiccato un mandato di cattura internazionale per Shmuel Peleg, 63 anni, e per Gabriel Abutbul Alon, 50enne residente a Cipro. L'accusa della Procura di Pavia è di aver ordito e realizzato il ''piano strategico premeditato'' con cui è stato rapito per portarlo in Iraele, Eitan Biran, unico sopravvissuto della tragedia della Funivia del Mottarone.

L'ordinanza di custodia cautelare è stata firmata dal gip di Pavia Pasquale Villani e trasmessa alla Procura generale di Milano e ora sarà diretta in Israele. Secondo il Procuratore di Pavia Shmuel Peleg, il nonno di Eitan Biran, con la complicità di Gabriel Alon, ha attuato un piano strategico e premeditato che gli ha consentito di portare con sé il bambino fino in Israele. Dalle indagini scrupolose fatte dalla Squadra mobile di Pavia, risulta che tutto è stato studiato nei minimi particolari a partire dal momento in cui Peleg si è reso conto che non sarebbe più riuscito ad ottenere in Italia l'affidamento del nipote".

In una nota la procura di Pavia spiega che Shmuel Peleg e la ex moglie Esther Athen Cohen (indagata, ndr), nonni materni del piccolo Eitan, avrebbero maturato nel tempo un sentimento di ostilità nei confronti della zia paterna tutore del minore Aya "in quanto contrariati dalla decisione assunta dal giudice tutelare di affidare a quest'ultima il nipote".

Come ricostruito da testimonianze agli inquirenti già prima del giorno del rapimento, l'11 settembre scorso, i nonni materni avrebbero tentato di corrompere una donna, cittadina israeliana residente in Italia, con la proposta di aiutare la donna a portare il bambino in Israele in cambio di una cospicua ricompensa in denaro.