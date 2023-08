I 39 furbetti del reddito di cittadinanza con le valigie piene di soldi

C'era chi faceva soldi affittando case, e c'era chi faceva l'imprenditore. La guardia di finanza di Milano ha scoperto 39 furbetti del reddito di cittadinanza - tutti di origine nordafricana - che percepivano il sussidio pur non avendone diritto. L'indagine condotta dai finanzieri del gruppo Linate - si legge in una nota della Gdf - "è scaturita dai controlli sulla circolazione transfrontaliera dei capitali presso lo scalo aeroportuale meneghino". In più occasioni, infatti, sono stati controllati numerosi passeggeri - tutti percettori del reddito di cittadinanza -, trovati in possesso di ingenti somme di denaro contante, generalmente occultate in valigie, zaini e cinture.

Approfondendo le loro posizioni, i finanzieri hanno appurato che le domande presentate dai percettori del sussidio erano irregolari perché erano stati utilizzati dichiarazioni o documenti falsi sulla composizione dei nuclei familiari e sui loro redditi. "Alcuni degli indebiti percettori - sottolineano le fiamme gialle - sono risultati, inoltre, proprietari di immobili dati in locazione, oppure esercenti l’attività imprenditoriale o utilizzatori di beni intestati a defunti".

La truffa ha causato un danno alle casse dello Stato di 456mila euro. E l'immediata revoca del sussidio ha evitato l'erogazione da parte dell'Inps di ulteriori 120mila euro.

