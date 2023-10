Giuseppe Catania, l'ex poliziotto ucciso sul lungomare a colpi di fucile

Sangue sul lungomare. Un poliziotto in pensione di Messina, Giuseppe Catania, 63 anni, è stato ucciso ieri pomeriggio a Furci Siculo, sul litorale ionico. Il killer, un commerciante di 57 anni, Gaetano Nucifora, si è costituito in serata. Giuseppe Catania, la vittima, era un ex agente della polizia di Stato, in pensione da circa tre anni e, come sottolinea MessinaToday, era molto conosciuto a Messina per i suoi incarichi alle dipendenze della Questura. Il presunto omicida si è costituito ai carabinieri che stanno indagando su dinamica e motivazioni del folle gesto.

Sul luogo dell'omicidio si è recato il sostituto procuratore Roberta La Speme. Secondo le prime ricostruzioni vittima e killer si conoscevano. Le ragioni dietro al tragico fatto di sangue non riguarderebbero in alcun modo la precedente attività lavorativa della vittima (in forze alla squadra mobile), ma ci sarebbero motivi legati alla sfera privata. L'assassino ha utilizzato un fucile, colpendo l'ex agente da distanza ravvicinata nella zona centrale del lungomare, in direzione di piazza Sacro Cuore.

Sarebbe successo qualcosa durante una partita a carte tra le panchine. Nucifora prima si sarebbe allontanato, per poi tornare poco dopo, armato, e fare fuoco. Per ricostruire con esattezza la dinamica potrebbero rivelarsi determinanti le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. La vittima era il padre dell'assessore allo Sport di Furci, Giovanni Catania.

