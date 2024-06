Dinamiche da chiarire

Minivan si schianta contro il muro di una casa: 8 feriti, 3 sono gravi

L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio in provincia di Grosseto per cause ancora da chiarire. Tre passeggeri che viaggiavano all'interno del furgone sono rimasti incastrati tra le lamiere e sono stati trasportati in elisoccorso