Presa la banda delle palestre, cosi sparivano soldi e orologi dagli armadietti

Avrebbero ripulito gli spogliatoi di diverse palestre, tutte della catena Virgin Active, in più regioni: dal Lazio alla Lombardia, dall'Emilia Romagna al Veneto. Un uomo e donna - entrambi cittadini romeni - sono stati denunciati dalla polizia di Roma perché ritenuti gli autori di decine di furti per un bottino complessivo di migliaia di euro.

Come si legge su RomaToday, lei 40 anni e lui 38 sono stai fermati in flagranza di reato dopo aver portato via orologi di pregio, carte di credito e somme di denaro dagli armadietti di una palestra al Torrino. Una volta bloccati, è scattata la perquisizione. L'uomo è stato trovato in possesso di attrezzi per lo scasso, 415 euro in contanti, un badge di ingresso alle palestre, due bracciali di gomma - ottenuti previa iscrizione - con i quali lo stesso poteva accedere a qualsiasi struttura sportiva della Virgin Active. All’interno della borsa della donna, invece, sono state rinvenute diverse banconote di vario taglio per un totale di 6.520 euro. Sono però accusati di furti fotocopia messi a segno anche a Milano, Torino, Brescia, Verona e Bologna.

Secondo quanto ricostruito, i due erano regolarmente in possesso di un abbonamento alla palestra Virgin Active valido per tutte le strutture nazionali ed erano ricorsi a documenti falsi e camuffamenti per cambiare identità e agire indisturbati. Nel giro di 15 giorni, sono risultati 56 ingressi in varie province italiane, accessi che secondo l'accusa erano dei sopralluoghi propedeutici per i furti.