Colpo grosso dei ladri a casa dell'ex moglie di Paolo Berlusconi

Colpo grosso dei ladri nell'appartamento milanese di Antonia Rosa Costanzo, 71 anni ed ex moglie - in seconde nozze - di Paolo Berlusconi, fratello di Silvio. Casa svaligiata, casseforti sparite. Il furto, su cui indaga la questura, era stato scoperto lo scorso lunedì, ma soltanto adesso è stata svelata l'identità della vittima. L'allarme era scattato verso le 10, quando la collaboratrice domestica della Costanzo aveva raggiunto l'abitazione, una casa in via Pagano, in pieno centro città a Milano. La donna aveva notato che la porta d'ingresso era aperta e aveva quindi chiesto aiuto alla custode dello stabile, che aveva a sua volta allertato la polizia.

Gli agenti intervenuti avevano accertato che le stanze erano completamente a soqquadro e che dall'appartamento era sparita la cassaforte, che era stata smurata e portata via, mentre un'altra era stata aperta e svuotata. All'interno, stando a quanto riferito dalla proprietaria, c'erano gioielli e monili in oro. Il valore del bottino si aggirerebbe sul mezzo milione di euro.

Secondo le ricostruzioni degli investigatori, i ladri erano passati da una porta finestra del terrazzo, al secondo piano, ed erano poi usciti tranquillamente dalla porta (che infatti era stata trovata aperta).