La cena con la moglie e quella mano sulla spalla: "Tutto in pochi secondi, poi è scappato"

"Tutto è successo in pochi secondi. Ho sentito una mano che si appoggiava sulla spalla e un'altra che mi sfilava l'orologio. Ho avuto solo il tempo di vedere il ladro in fuga, salito su uno scooter con cui si è allontanato, insieme a un complice". È la testimonianza di un commerciante di Calvisano (in provincia di Brescia) che nella tarda serata di sabato - era circa mezzanotte - è stato derubato di un Rolex Daytona del valore di circa 20mila euro.

Il furto con destrezza è andato in scena a Desenzano: il commerciante era stato a cena con la moglie e si stava dirigendo verso la sua auto quando è stato derubato. Di quanto accaduto sono già stati informati sia i carabinieri, allertati al 112, che gli agenti della polizia locale del comune gardesano, incontrati poco dopo il furto. La vittima domenica mattina ha inoltre presentato denuncia alla caserma dei carabinieri di Calvisano.

Al di là del valore di mercato, l'orologio ha anche un importante valore affettivo per l'uomo, che lo ha acquistato negli anni Ottanta. Presenta inoltre un "difetto" che lo renderebbe subito riconoscibile. Altro elemento che potrebbe aiutare gli inquirenti nella ricerca del maltolto.

