Il misterioso furto a casa dell'imprenditore: rubati 95mila euro in contanti e 35 orologi

Nessun segno di effrazione sulla porta, né sulla finestra. Eppure c'è un bottino milionario sparito nel nulla. Misterioso furto a casa di un imprenditore a Milano, un 71enne attivo nel campo della ristorazione, proprietario di un locale in via Calvi. L'allarme, come riporta MilanoToday, è scattato nella notte tra martedì e mercoledì, quando lui stesso - verso le 3.20 - ha chiesto l'intervento del 112 segnalando che dalla sua abitazione, che si trova nella stessa zona, erano stati portati via 95mila euro in contanti e 35 orologi di pregio, tra Rolex e Patek Philippe, per un valore di circa un milione e mezzo di euro.

Gli agenti delle volanti intervenuti sul posto hanno verificato che sulla porta d'ingresso dell'appartamento non c'era nessun segno di forzatura, tantomeno sulle finestre. Il 71enne, secondo quanto appreso, si sarebbe accorto del furto verso mezzanotte, ma avrebbe allertato le forze dell'ordine tre ore dopo, una volta fatto un primo inventario. È stato proprio lui a spiegare ai poliziotti di essere in possesso di tutte le confezioni e le garanzie degli orologi rubati.

Gli specialisti della scientifica hanno passato al setaccio l'abitazione alla ricerca di elementi utili per identificare il ladro. Anche se pare che chi è entrato in azione avesse, in qualche modo, la possibilità di colpire senza troppa fatica.